19-летний игрок сборной ЮАР завершил карьеру из-за травм, полученных в ДТП

Полузащитник «Кайзер Чифс» Уайзмэн Мейива был вынужден завершить профессиональную карьеру в возрасте 19 лет, сообщается в «твиттере» клуба из ЮАР.



Причиной такого решения стала автомобильная авария, в которую юный футболист попал в начале ноября прошлого года. По итогам ДТП Мейива получил многочисленные травмы, среди которых перелом грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. После инцидента «Кайзер Чифс» продолжал оказывать игроку поддержку, однако спустя три месяца он был вынужден принять решение о завершении карьеры.



Мейива оказался в системе клуба из Йоханнесбурга в возрасте 14 лет, а перед началом сезона-2017/18 перебрался в первую команду, став самым молодым игроком в истории «Кайзер Чифс». С 2017 года хавбек также вызывался в сборную ЮАР.