СПАЛ проявлял интерес к нападающему «Локомотива» Жемалетдинову

Как стало известно «Чемпионату», СПАЛ во время зимнего трансферного окна интересовался нападающим «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым. Однако итальянский клуб в итоге взял на эту позицию Марко Янковича из «Партизана». В составе СПАЛа было только одно свободное место для игрока с паспортом не из стран Европейского союза.

В июне прошлого года «Локомотив» объявил о переходе Жемалетдинова из «Рубина». Форвард вернулся в московский клуб спустя два года. Он подписал с «Локомотивом» долгосрочный контракт.



Рифат – воспитанник «железнодорожников». Начал занятия в академии клуба в возрасте пяти лет и прошёл все ступени подготовки. В сезоне-2015/16 форвард провёл шесть матчей в основном составе «Локомотива» и забил два мяча.