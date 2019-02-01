«Тоттенхэм» первым в истории АПЛ не купил никого в двух трансферных окнах подряд

«Тоттенхэм Хотспур» стал автором уникального достижения по итогам зимнего трансферного окна, которое закрылось прошедшей ночью.



«Шпоры» проявляли интерес к нескольким футболистам, но так и не сумели осуществить ни одного перехода в январе, расставшись при этом с двумя игроками – Муссой Дембеле и Жоржем-Кевином Н’Куду. Таким образом, лондонский клуб, также не купивший никого прошлым летом, не усилился ни одним футболистом уже во втором трансферном окне подряд. Как сообщает Football.London, «шпоры» первыми в истории английской Премьер-лиги отметились таким показателем.



После 24 туров «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 54 очка и уступая лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

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