«Ростов» объявил об уходе Ингасона в ПАОК

Между «Ростовом» и ПАОКом достигнуто соглашение о переходе защитника Сверрира Ингасона. В составе ростовского клуба Ингасон провёл 49 матчей и забил 5 голов.



«Мы благодарим Сверрира за 1,5 года, которые он защищал цвета нашей команды. Ингасон стал настоящим лидером обороны, который не только руководил обороной, но и забивал важнейшие мячи», — говорится на официальном сайте донской команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что соглашение Ингасона с ПАОКом будет рассчитано на четыре сезона. В греческом клубе зарплата защитника с бонусами превысит € 1 млн в год.

ПАОК, набрав 44 очка, возглавляет турнирную таблицу греческой Суперлиги. В 16 матчах команда Рэзвана Луческу одержала 15 побед и один раз сыграла вничью, не потерпев ни одного поражения.