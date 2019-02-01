Шовковский: однажды на дискотеке в драке разбросал троих или четверых

Бывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, как участвовал в драке на дискотеке в то время, когда украинскую команду тренировал Валерий Лобановский.



«Была история. Был Валерий Васильевич Лобановский, после какой-то игры четверо или пятеро игроков со своими женами пришли на дискотеку. Все организовывали, девочки пошли на танцпол. В итоге девочки пришли и сказали: «Ребята, тут вот такая ситуация».



Выходит один парень и бьёт жену одного нашего. Получилась такая сильная драка, как бы драки особо не было, я троих или четверых на себя взял, растолкал, разбросал их всех. Потом меня выводит охрана заведения, я разворачиваюсь, смотрю, опять этот один крендель толкает жену. Я к нему, меня не пускают, я охранника через себя вниз по лестничной клетке, к тому добрался. Уложил его тихонечко на пол. Эта история не имела продолжения, потому что в тот момент не было ни «Фейсбука», ни Интернета, ничего.



Но история имела продолжение с руководством клуба. Главный тренер принял решение одного из игроков отчислить. Я пришёл к Валерию Васильевичу, сказал: «Мы были неправы, вы вправе нас наказать. Но как бы вы поступили, если бы вашу жену ударили?» Вопрос был ключевой. Сделали предупреждение, штрафов не получили, никто не был отчислен», – сказал Шовковский в интервью YouTube-каналу «От души в душу».