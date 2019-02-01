Конте: осенью «Реал» был как горячая картошка, так что я решил не идти туда

Бывший главный тренер «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте рассказал о причинах отказа от предложения возглавить мадридский «Реал» осенью прошлого года.



«У меня была возможность возглавить «Реал», но я решил отказаться от предложения. Предпочитаю работать с командой с начала сезона. К тому же в тот момент «Реал» был сродни горячей картошке. Так что я посчитал, что не стоит идти туда», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.



Напомним, руководство «Реала» обратилось к Конте после отставки Хулена Лопетеги в конце октября прошлого года. Итальянский специалист ответил отказом, позже заявив, что предпочёл бы возглавить команду после окончания сезона. Ранее СМИ сообщили, что Конте ведёт переговоры с миланским «Интером», однако Антонио опроверг эти слухи.