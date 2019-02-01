Крауч: ущипнул себя, когда узнал о переходе в «Бёрнли»

Нападающий «Бёрнли» Питер Крауч, перебравшийся туда из «Сток Сити» в последний день зимнего трансферного окна, поделился эмоциями от перехода.



«Я ущипнул себя, когда узнал о переходе, и сейчас пребываю в полном восторге. Я хорошо знаю нескольких игроков «Бёрнли», и все они отозвались о клубе наилучшим образом. Шон Дайч – тренер, которым я всегда восхищался. Новость о трансфере появилась неожиданно, и для меня день пронёсся как ураган. Никогда не думал, что вновь получу возможность поиграть в Премьер-лиге, так что точно не отнесусь к этому шансу легкомысленно», — цитирует Крауча Daily Mail.



Напомним, «Бёрнли» арендовал Крауча у «Стока» до конца нынешнего сезона. В обратном направлении проследовал Сэм Воукс. 38-летний форвард выступал за «гончаров» с 2011 года. Ранее играл в «Тоттенхэм Хотспур», «Куинз Парк Рейнджерс», «Портсмут», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Норвич Сити» и «Саутгемптон».

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