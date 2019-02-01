Сульшер использовал имя Роналду, чтобы убедить Марсьяля продлить контракт с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер использовал имя бывшего форварда манкунианцев Криштиану Роналду, чтобы убедить нападающего Антони Марсьяля продлить контракт с английским клубом.

Как сообщает Mirror, Сульшер убедил французского футболиста остаться, сказав ему, что он может стать такой же звездой в клубе, как и Роналду.

На вопрос, может ли Марьсяль подражать Роналду, который провёл шесть лет в «Манчестер Юнайтед», прежде чем отправиться в «Реал», Сульшер ответил: «Конечно, это зависит от любого игрока, если вы примете решение по поводу того, как развивать свою карьеру».

Марсьяль продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»​ до июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился 8 голами и 1 результативной передачей. 23-летний игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году.