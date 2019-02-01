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«Монако» отдал Бадьяшила в аренду в «Ренн» с правом выкупа

«Монако» отдал Бадьяшила в аренду в «Ренн» с правом выкупа
Футбол / Франция

«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе голкипера Лоика Бадьяшила в «Ренн».

20-летний футболист будет выступать за французский клуб до окончания нынешнего сезона на правах аренды. При этом в договор между сторонами включена опция последующего выкупа.

Бадьяшил является воспитанником «Монако», в системе которого оказался в 2013 году. Выступает за основную команду монегасков с 2016 года. В нынешнем сезоне юный вратарь ни разу не появился на поле в матчах французской Лиги 1, проведя 12 встреч на скамейке запасных.

«Монако» после 22 туров занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице первенства с 15 очками в активе. В свою очередь «Ренн» располагается на 10-й строчке с 30 очками на счету.

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