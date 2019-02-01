«Ахмат» потерпел поражение в товарищеском матче с боснийским клубом «Борац»

Грозненский «Ахмат» потерпел поражение в товарищеском матче с боснийской командой «Борац», который состоялся сегодня, 1 февраля, и завершился со счётом 2:1 в пользу соперника, сообщает пресс-служба клуба.



В составе «Ахмата» голом отличился нападающий Беким Балай, реализовавший пенальти. «Борац» вырвал победу на последних минутах встречи.



Сегодня у грозненской команды запланирован ещё один контрольный матч. На этот раз соперником «Ахмата» станет «Лудогорец» из Болгарии. В настоящий момент команда из Грозного проводит сбор в Турции.



После 17 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе. В первом матче после зимнего перерыва команде предстоит встретиться с «Рубином». Игра состоится в Казани 3 марта.

Форвард «Ахмата» Садаев перешёл в «Анкарагюджю»