Мартынович — о Галицком: нет ощущения, что перед тобой надменный миллионер

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович рассказал, как президент Сергей Галицкий повлиял на его переход в клуб, и поведал, какое достижение клуба считает самым большим на данный момент.

«Это было очень давно, самого разговора не вспомню. Были ощущения, что человек прекрасно понимает свой уровень. Меня удивило, насколько ровно он относится к игрокам: приезжает на базу, общается с ними. Нет ощущения, будто перед тобой надменный миллионер. Галицкий живёт футболом, и это очень подкупает.

Самое невероятное достижение? Вспоминается выход в финал Кубка России в 2014 году. Но тогда всё закончилось разочарованием. Могли завоевать первый трофей в истории клуба, но не вышло. Думаю, всё лучшее впереди. Необходимо заработать статус, чтобы с клубом считались. Это тот фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться команда», цитирует Мартыновича «RT на русском».