«ПСЖ» пытался купить у «Интера» Жоау Мариу перед закрытием трансферного окна

Полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу мог оказаться в «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.



По информации издания, накануне, 31 января, перед закрытием зимнего трансферного окна парижский клуб попытался заполучить португальского футболиста. Нерадзурри ответили отказом, поскольку не собирались расставаться со своими игроками. К тому же предложение «ПСЖ» не удовлетворило руководство итальянского клуба.



Также источник утверждает, что неудачная попытка парижского клуба заполучить второго полузащитника помимо перешедшего из «Зенита» Леандро Паредеса стала причиной конфликта между главным тренером Томасом Тухелем и спортивным директором Антеро Энрике. Немецкий специалист настаивал, что команде необходимо усилить среднюю линию, однако клуб так и не сумел это сделать.



Ранее сообщалось, что «Эвертон» отклонил несколько предложений «ПСЖ» по опорному полузащитнику Идриссе Гейе.

«Эвертон» отклонил новое предложение «ПСЖ» по Гейе в размере € 30 млн