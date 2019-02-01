Назван лучший футболист сборной Бельгии в 2018 году

Стали известны результаты голосования за звание лучшего футболиста сборной Бельгии в 2018 году, сообщается в официальном «твиттере» национальной команды.



По итогам опроса, в котором приняли участие болельщики, лучшим был признан нападающий Эден Азар. Форварду «Челси» отдали предпочтение почти 15 тыс. пользователей.



Второе место в голосовании занял полузащитник Аксель Витсель (3,8 тыс. голосов), выступающий за дортмундскую «Боруссию». Третьим финишировал хавбек Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), в активе которого оказалось более 2000 голосов.



Сборная Бельгии в 2018 году сумела завоевать бронзовые медали на чемпионате мира, который прошёл в России. В Лиге наций команда не сумела пробиться в плей-офф, заняв второе место в группе с Швейцарией и Исландией.

Сарри: если Азар хочет покинуть «Челси», ему стоит это сделать сейчас