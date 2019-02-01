Л. Суарес хочет завершить карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что хотел бы завершить свою карьеру в каталонском клубе. Уругваец перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне 31-летний футболист записал на свой счёт 15 голов в 19 матчах чемпионата Испании.

«Завершив здесь карьеру, я был бы счастлив. Мало кто поверит, что это возможно, но я думаю, что это желание любого игрока. Закончить карьеру в лучшем клубе мира стало бы величайшей вещью. Но это будет трудно, так как очень немногие добились этого», — цитирует форварда Sport.

У Суареса в активе 167 голов за сине-гранатовых. Выше него в списке находятся лишь Хосеп Самитьер (184 гола), Ладислав Кубала (194), Сесар Родригес (232) и Лионель Месси (574).