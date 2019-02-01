Экс-наставник «Локомотива» Кучук возглавил клуб первой украинской лиги

Бывший главный тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук стал новым главным тренером команды «Рух» из Винников, выступающей в первой украинской лиге. В тренерский штаб также вошли помощник главного тренера Иван Федик, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов. Об этом сообщил официальный сайт «Руха».

Ранее Кучук тренировал на Украине киевский «Арсенал» и каменскую «Сталь». Также работал с «Шерифом», «Салютом», «Локомотивом» (Минск) и другими командами.



Вместе с «Локомотивом» специалист завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14, а с «Кубанью» доходил до финала Кубка России сезона-2014/15.



Последним клубом Кучука был «Ростов», который он возглавил в июне 2017 года. 6 декабря наставник покинул ростовскую команду по соглашению сторон.