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Экс-наставник «Локомотива» Кучук возглавил клуб первой украинской лиги

Экс-наставник «Локомотива» Кучук возглавил клуб первой украинской лиги
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер «Кубани» и «Локомотива» Леонид Кучук стал новым главным тренером команды «Рух» из Винников, выступающей в первой украинской лиге. В тренерский штаб также вошли помощник главного тренера Иван Федик, тренер по физической подготовке Виталий Милютин и тренер вратарей Евгений Иванов. Об этом сообщил официальный сайт «Руха».

Ранее Кучук тренировал на Украине киевский «Арсенал» и каменскую «Сталь». Также работал с «Шерифом», «Салютом», «Локомотивом» (Минск) и другими командами.

Вместе с «Локомотивом» специалист завоевал бронзовые медали чемпионата России сезона-2013/14, а с «Кубанью» доходил до финала Кубка России сезона-2014/15.

Последним клубом Кучука был «Ростов», который он возглавил в июне 2017 года. 6 декабря наставник покинул ростовскую команду по соглашению сторон.

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