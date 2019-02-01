Футболисты ЦСКА искупали Гранеро в ледяной воде на сборе в Кампоаморе

Защитник ЦСКА Никита Чернов высказался о работе команды на сборах, а также рассказал о реакции футболистов на шутки тренера «армейцев» по физподготовке Паулино Гранеро.



«Самое нелюбимое занятие спортсменов на сборах – это беготня. Но мы все всё понимаем, нам есть куда стремиться. Знаем, ради чего работаем.



Паулино тоже знает, но его шуточки, когда уже язык на плече, бывают неуместны. Вообще не воспринимаются. Сегодня скинули его в ледяную воду. Сразу ноги отошли, настроение поднялось – ради такого можно ещё километр пробежать», — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



ЦСКА в настоящий момент находится на сборах в Испании. После 17 туров «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30 очками в активе.