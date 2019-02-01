Стала известна причина, по которой сорвался трансфер Акосты в «ПСЖ»

Полузащитник «Ди-Си Юнайтед» Лусиано Акоста, который должен был перейти в «Пари Сен-Жермен» перед закрытием зимнего трансферного окна, остался в команде из-за действий руководства своего клуба, утверждает L’Equipe.



По информации издания, сделка была близка к окончательному согласованию, однако представители «Ди-Си Юнайтед» начали настаивать на включении в договор солидного процента с перепродажи 24-летнего аргентинского футболиста. Парижан не устроило это условие, и они решили отказаться от трансфера.



Накануне, 31 января, сообщалось, что Акоста должен был вылететь в Париж, чтобы пройти медосмотр перед переходом в «ПСЖ». Ожидалось, что сумма трансфера составит порядка € 8,5 млн.



В прошедшем сезоне MLS Акоста принял участие в 34 матчах, в которых стал автором 10 забитых мячей. Ранее он также играл за «Эстудиантес».

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