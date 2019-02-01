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Источник: следствие попросит суд продлить арест Кокорину и Мамаеву

Фото: instagram.com/kokorin9
Источник: следствие попросит суд продлить арест Кокорину и Мамаеву
Футбол / РПЛ

Тверской суд Москвы 6 февраля рассмотрит ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Как ожидается, ходатайство следствия рассмотрят в суде 6 февраля», — цитирует «РИА Новости» свой источник.

«Надеюсь, что суд отреагирует на допущенную следствием волокиту в расследовании и ознакомлении и откажет в удовлетворении очередного ходатайства о продлении срока стражи. Основания для этого очевидны», — отметил Игорь Бушманов, адвокат Мамаева.

Братья Кокорины, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён ещё на два месяца, до 8 февраля.

В поддержку братьев Кокориных начали собирать подписи ещё в четырёх городах
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