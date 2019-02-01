Президент «Лиона» — о «ПСЖ»: нам приходится играть против целого государства

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас в преддверии домашнего матча чемпионата Франции с «ПСЖ» высказал мнение по поводу финансовых возможностях парижской команды.



«ПСЖ» находится в другой реальности. Это напоминает протесты жёлтых жилетов (движение во Франции против повышения цен на топливо), нам приходится играть против целого государства. Однако властям и политикам нужно вести себя более достойно. «ПСЖ» является нашим классовым соперником, но мы можем свернуть горы», – цитирует Le Progres Оласа.



«Лион» сыграет с «ПСЖ» 3 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Столичный клуб единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая «Лион», занимающий третью позицию, на 16 баллов.

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