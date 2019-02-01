Пеллегрини: «Вест Хэм» может обыграть «Ливерпуль», мы хотим этого

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится 4 февраля. По мнению Пеллегрини, лондонцы могут отобрать очки у лидера чемпионата.

«Не знаю, нервничают наши игроки или нет, но я считаю, что мы можем обыграть «Ливерпуль». Любая команда в АПЛ может обыграть любую другую, посмотрите, «Ньюкасл» нанёс поражение «Манчестер Сити».

Я помню нашу чемпионскую гонку с «Ливерпулем» в 2014 году. Тогда «Сити» отставал на шесть очков, но у команды было три матча в запасе. Было давление, но «Сити» выиграл чемпионат.

Мы хотим победить «Ливерпуль». А если мы хотим победить, то нужно провести хороший матч, надёжно обороняться. У соперника отличные игроки, нам нужно действовать быстро.

После победы над «Арсеналом» нам нужно прибавлять, если мы хотим оставаться конкурентоспособными. Вижу, что наши игроки сосредоточены. Надеюсь, что они продолжат прогрессировать», — цитирует Пеллегрини пресс-служба «Вест Хэма».