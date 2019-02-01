Белоус: «Кардифф» рассматривал вариант с Дзюбой, Артём был готов поехать в АПЛ

Футбольный функционер Юрий Белоус рассказал, что клуб АПЛ «Кардифф Сити» рассматривал возможность приобретения форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Валлийский клуб нацелился на россиянина после того, как пропал самолёт с новичком команды Эмилиано Салой, который перешёл из «Нанта».

«После ситуации с Салой на меня вышел спортивный агент из Англии и попросил провести переговоры с Артёмом Дзюбой, потому что в «Кардиффе» рассматривали его вместо Салы. Но за два дня до конца трансферного окна уже было ничего не решить. Я с Артёмом разговаривал лично, он сказал, что готов поехать в АПЛ. Другое дело, что «Зениту» некем было заменить Дзюбу. Да, «Кардифф» мог бы предложить примерно 25 миллионов фунтов за Дзюбу, но «Зенит» деньгами не испугать» — сказал Белоус в эфире «Матч ТВ».

Самолёт с форвардом «Нанта» на борту вылетел из Нанта 21 января. По пути в Кардифф борт пропал радаров, обломки судна до сих пор ищут.