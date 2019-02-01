Л. Суарес: в «Барселоне» де Йонгу не надо что-то решать

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Аякса» Френки де Йонга в стан каталонцев. Напомним, согласно договорённости между «Барселоной» и «Аяксом», де Йонг перейдёт в новый клуб 1 июля.



«Конечно, мы все взволнованы предстоящим прибытием де Йонга. Это игрок, о котором сейчас говорит вся Европа. Мы будем ждать его в „Барселоне“ с распростёртыми объятиями, потому что это отличный футболист. При этом необходимо убедиться, что не находится под большим давлением. Де Йонгу не нужно приходить сюда, чтобы что-то решать», — приводит слова Луареса Sport.es.



Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Ювентус».

Л. Суарес: игроки «Барселоны» будут рады, если Неймар вернётся, но это сложно