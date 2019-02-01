Адвокат Кокорина: документы в материалах дела составлены с нарушениями

Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о ходе судебного разбирательства.

«Сегодня был первый день ознакомления Александра Кокорина и его защиты с материалами уголовного дела, в результате которого выяснилось, что потерпевшие, уведомлённые следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом, отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно. Следователь вместо того, чтобы начать выполнение требований по ознакомлению с материалами дела арестованных обвиняемых и их защитников по причине явного отказа потерпевшей стороны, перенёс это ознакомление потерпевших и их адвокатов на 2019 год, вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела, за счёт удержания под стражей обвиняемых.

Информация о времени ознакомления потерпевших и их адвокатов с материалами дела в 2019 году от обвиняемых и их защиты была сокрыта. Материалы об этом незаконно изъяты из последнего 16 тома уголовного дела, очевидно, затем, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения, чем обеспечить её дальнейшее продление.

Это всё, что можно рассказать по делу, не нарушая подписку о неразглашении. Однако стало совершенно понятно, почему эта подписка была отобрана, поскольку в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства, большинство из которых можно отнести к категории существенных.

Настроение у Александра не изменилось, он настроен на отстаивание своих законных прав и справедливости ко всем обвиняемым по этому делу, материалы которого очень внимательно изучает», — написала Стукалова в «Инстаграме».