Форвард сборной Катара Али был признан лучшим игроком Кубка Азии-2019

Нападающий «Аль-Духаиля» и сборной Катара Алмоез Али был признан лучшим игроком Кубка Азии-2019. Али стал автором дного из мячей в финальном матче турнира со сборной Японии (3:1). Именно Али открыл счёт в этой встрече.

По ходу турнира катарский форвард установил новый рекорд Кубка Азии. Он забил девять мячей, что является лучшим показателем в истории этого турнира.

Предыдущий рекорд принадлежал иранскому форварду Али Даеи. На Кубке Азии – 1996 он забил восемь мячей. Также Даеи является лучшим бомбардиром сборной Ирана и рекордсменом среди бомбардиров всех сборных мира в истории. Даеи забил 109 мячей в 149 матчах.