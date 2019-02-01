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Эффектные голы игроков сборной Катара — в видеообзоре финала Кубка Азии

Эффектные голы игроков сборной Катара — в видеообзоре финала Кубка Азии
Футбол / Прочие турниры

В финальном матче Кубка Азии встречались сборные Японии и Катара. Встреча национальных команд состоялась на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Катара.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий сборной Катара Альмоэз Абдулла. Второй гол в ворота японской национальной команды отправил полузащитник Абдулазиз Хатем. На 69-й минуте форвард Такуми Минамино забил единственный в этой встрече гол сборной Страны восходящего солнца. На 83-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «синих самураев», который успешно реализовал нападающий Акрам Афиф.

Таким образом, сборная Катара стала обладателем Кубка Азии, а национальная команда Японии — вице-чемпионом турнира.

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