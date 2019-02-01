Ткачёв: видно, что Коне — игрок высокого уровня

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв прокомментировал переход в команду Бакари Коне. Также Ткачёв поделился мнением о Максиме Володько, Александре Макарове и Романе Минееве, которые находятся в клубе на просмотре.

«Бакари Коне приехал к нам недавно, прогнали его через традиционный коридор. Видно, игрок высокого уровня, надеемся, что он быстро адаптируется и поможет нам в чемпионате и Кубке. Ему обязательно помогут это сделать Кангва и Кадири.

Максу Володько было чуть проще, Анрик быстро ввёл его в курс дела и помог с адаптацией. Что же касается Макарова и Минаева, то они немного были закрепощены на первом сборе. Сейчас ребята влились в коллектив и без стеснения ведут себя в команде», — цитирует Ткачёва пресс-служба «Арсенала».