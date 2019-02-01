Пилипчук стал главным тренером минского «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» и грозненского «Ахмата» Роман Пилипчук возглавил минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусской команды на официальной странице в «Твиттере». Состав тренерского штаба 51-летнего украинского специалиста будет объявлен позже.



В 2016 году специалист входил в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском «Спартаке», а позже — в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. 3 мая 2018 года заявил об уходе из «Спартака» и желании возобновить самостоятельную работу. В сезоне-2018/19 работал в тренерском штабе грозненского «Ахмата» помощником Рашида Рахимова.



Минское «Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Гендиректор «Ахмата»: желаем Пилипчуку удачи в минском «Динамо»