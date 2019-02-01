Киммих: «Бавария» хочет выиграть Бундеслигу, но у «Боруссии» Д сейчас всё хорошо

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, чего ожидает от второй половины сезона.



«В этом сезоне хотелось бы снова стать чемпионом Германии. Но сейчас у дортмундской „Боруссии“ всё хорошо складывается. Сейчас „Баварии“ просто стоит посмотреть на себя со стороны. Нам предстоит решить ещё много важных задач. Сейчас не такая ситуация, как в последние годы, каждая игра имеет значение. Мы не можем себе позволить проиграть во многих матчах — желательно не уступить ни в одном. Хочу, чтобы мы прошли дальше в Кубке страны, обыграли „Герту“, а также с нетерпением жду встречи с „Ливерпулем“ в Лиге чемпионов. И конечно же хочется избежать травм и добиться максимальной производительности на поле», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».



В 19 турах чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», в активе которой 48 очков. Напомним, мюнхенская команда стала чемпионом Германии по итогам сезона-2017/18.

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