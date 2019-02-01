«Зенит» объявил о переходе Барриоса

«Зенит» подтвердил переход колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс». 25-летний хавбек прибыл в расположение питерского клуба в Мурсию. Колумбиец подписал с российским клубом контракт на 4,5 года.

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Вильмар Энрике Барриос Теран родился 16 октября 1993 года в Картахене, Колумбия. Воспитанник клуба «Депортес Толима» дебютировал в основном составе 24 февраля 2013-го. В общей сложности за клуб из Ибаге полузащитник провёл 106 матчей и забил 3 мяча.

Летом 2015-го Барриос перешёл в аргентинский «Бока Хуниорс». В составе нового клуба Барриос дважды становился чемпионом Аргентины и доходил до финала Кубка Либертадорес. В составе «Боки» полузащитник провёл 66 матчей и забил один мяч.

На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн.