Барриос: когда получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался

Полузащитник Вильмар Барриос, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Зенит», поделился впечатлениями от трансфера в петербургский клуб.



«Очень рад, что все так получилось. Начиная с момента, как получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас главная цель — как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Очень рад и горжусь тем, что нахожусь в таком великом клубе.



Цели? Первым делом — плотно работать, чтобы завоевать место в составе, выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные. Затем — выполнять цели, которые стоят перед командой каждый год. Выигрывать, завоевать любовь болельщиков и взять как можно больше титулов», — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Барриоса