Одноклубник Хави рассказал о ненависти игроков «Барселоны» к «Реалу»

Форвард катарского клуба «Аль-Садд» Багдад Бунеджах рассказал о взаимоотношениях с бывшим капитаном «Барселоны» Хави, который в настоящее время является его одноклубником.

«Хави рассказывал, что в Каталонии учат ненавидеть «Реал» с детства. Никому в «Барселоне» не нравится «Реал», — цитирует Бунеджаха AS.

До перехода в «Аль-Садд» Хави на протяжении 17 лет выступал за «Барселону».

Бунеджах является лучшим бомбардиром в мире в 2018 году. Форвард «Аль-Садда» в прошлом году забил 59 мячей в 40 матчах. По этому показателю он превосходит бомбардиров ведущих европейских лиг, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает первое место, набрав 49 очков в 21 матче. «Реал» после 21 тура с 39 очками занимает третью строчку в турнирной таблице.