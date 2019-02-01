«Зенит» объявил о переходе Азмуна из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун продолжит карьеру в «Зените». О переходе форварда сообщили пресс-службы обоих клубов. Соглашение сине-бело-голубых с Азмуном рассчитано на 3,5 года.

Азмун родился 1 января 1995 года в Гомбеде-Кавус (Иран). В 15 лет Азмун стал игроком исфаханского «Сепахана», выступающего в иранской Про-лиге, высшем дивизионе страны.

В декабре 2012 года нападающий перешёл в казанский «Рубин», где отыграл полтора сезона. В феврале 2015-го форвард был арендован «Ростовом», вместе с которым в сезоне-2015/16 завоевал серебряные медали чемпионата страны. В прошлом сезоне Сердар Азмун вернулся в «Рубин».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Ранее «Зенит» объявил также о трансфере Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс».