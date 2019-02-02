Роналду сохранит госнаграды Португалии, несмотря на приговор к тюремному сроку

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишён государственных наград Португалии, сообщает Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что португальский форвард может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) и ордена «За заслуги» из-за решение испанского суда, который приговорил футболиста к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере € 18,8 млн.



По информации источника, совет почётных орденов Португалии решил, что приговор испанского суда не является весомым основанием для лишения Роналду наград.



Напомним, Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский «Реал», совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере € 14,7 млн.

Форвард «Бенфики» Фелиш: хотел бы играть с Роналду, он величайший, икона мира