Семак на сборах «Зенита» в Испании поприветствовал Барриоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поприветствовал новичка команды Вилмара Барриоса на сборах питерского клуба в Мурсии (Испания). «Зенит» объявил о трансфере футболиста из «Боки Хуниорс» 1 февраля.

Семак немного пообщался с Барриосом, в качестве переводчика выступил полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа. После этого главный тренер питерцев сообщил колумбийцу, что представит его команде после тренировки. Далее Барриос поговорил с одним из помощников Семака.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Зенита»

Колумбиец подписал с российским клубом контракт на 4,5 года. В составе «Боки» полузащитник провёл 66 матчей и забил один мяч. На счету футболиста — девять игр в составе национальной сборной Колумбии, три из которых состоялись в рамках чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» увеличил трансферное предложение по Барриосу до € 15 млн плюс € 2 млн.