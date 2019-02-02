«РБ Лейпциг» разгромил «Ганновер-96» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Ганновер-96» принимал «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Ганновера», который успешно реализовал защитник «РБ Лейпцига» Марцель Хальстенберг. Преимущество гостей в счёте удвоил защитник Вилли Орбан, забивший гол на 64-й минуте матча. В концовке встречи Орбан оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Таким образом, «Ганновер» продлил свою безвыигрышную серию в Бундеслиге до 9 матчей.



«РБ Лейпциг» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Ганновер» (11) располагается на предпоследнем, 17-м месте в таблице Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является дортмундская «Боруссия», набравшая 48 очков за 19 матчей.