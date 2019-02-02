«Вальядолид» проиграл аутсайдеру Примеры с разгромным счётом

В матче 22-го тура испанской Примеры «Уэска» принимала «Вальядолид». Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Уэски» Энрик Гальего. Защитник Хорхе Пулидо удвоил преимущество хозяев в счёте, забив гол на 50-й минуте. Через 3 минуты полузащитник «Уэски» Мойес Гомес отправил в ворота «Вальядолида» третий мяч. В концовке встречи аргентинский форвард Луис Авила отличился, забив четвёртый гол «Уэски» в этом матче. Таким образом, «Уэска» прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании, которая длилась 3 матча.



«Уэска» набрала 15 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (25) располагается на 13-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 49 очков за 21 матч.