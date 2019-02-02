Сульшер: впереди сложный месяц, но «Манчестер Юнайтед» готов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящих матчей. В феврале «МЮ предстоят матчи с «ПСЖ», «Ливерпулем» и «Челси».

«Команда хорошо подготовлена, мы вместе уже шесть недель, знаем наши сильные и слабые стороны. Камбэк в матче с «Бёрнли» поможет «Юнайтед» перейти на новый уровень, потому что мы получили шанс ворваться в четверку лучших раньше, чем планировали. Впереди сложный месяц, но мы готовы, у нас большая команда, выбыл только Маркос Рохо», — приводит слова Сульшера Goal.

После 24 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Ничья с «Бёрнли» (2:2) стала первой потерей очков для «манкунианцев» при норвежском тренере.