Халк: когда уехал в Китай, Дзюба очень грустил и просил вернуться в «Зенит»

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнёром по «Зениту» Артёмом Дзюбой.

«Я смотрел чемпионат мира, рад, что Дзюбе удалось там себя так проявить. Его увидели во всём мире, и он полностью заслужил этот успех. Дзюба — очень хороший человек. Он никогда не нервничал, всегда был радостным в раздевалке, всегда получал удовольствие от игры, как будто от танца.

Я был очень привязан к Дзюбе. Всегда с удовольствием играл на него, с моих передач он забил много мячей. Дзюба — очень подвижный нападающий, очень хорошо играет головой. Несмотря на высокий рост, очень техничный.

Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил меня вернуться. Может быть, мы ещё когда-нибудь сыграем вместе. С таким же успехом, как и раньше», — цитирует Халка телеканал «360».