Халк: Семак — потрясающий парень, он заслуживает стать успешным тренером

Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк поделился мнением о бывшем партнёре по «Зениту», а ныне главном тренере петербургской команды Сергее Семаке.



«Семак — потрясающий парень. Я хорошо знаю его и как футболиста, и как человека. Он обладает великолепными качествами, всегда готов помочь окружающим. Когда я ещё был в „Зените“, он был близок к тому, чтобы закончить карьеру. Если я правильно помню, последний гол он забил как раз с моей передачи. Рад, что довелось поиграть с ним, я многому у него научился. Уверен, что он будет расти и дальше и станет очень успешным тренером. Он этого заслуживает», — приводит слова Халка сайт телеканала «360».



Халк выступал в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом бразильский футболист стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.