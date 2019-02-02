«Спартак» поздравил Карпина с 50-летием

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» поздравил с днём рождения бывшего футболиста клуба, а ныне главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполняется 50 лет.



«Сегодня исполняется 50 лет Валерию Карпину — одному из ярчайших игроков в истории сборной России. «Спартак» от души поздравляет Валерия Георгиевича, желает ему семейного счастья, здоровья и успехов!» — говорится в сообщении «Спартака».



Карпин выступал за московский клуб в период с 1990 по 1994 год и за это время трижды стал чемпионом России и по разу завоёвывал Кубок России и СССР. С 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год экс-футболист занимал пост главного тренера красно-белых, однако под его руководством «Спартак» не сумел выиграть ни одного трофея.



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