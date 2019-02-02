«Спартак» — Шалимову: поздравляем с юбилеем и желаем успехов

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» поздравил с днём рождения бывшего футболиста клуба Игоря Шалимова, в настоящий момент занимающего пост главного тренера «Химок». Сегодня, 2 февраля, российскому специалисту исполняется 50 лет.



«Сегодня празднует день рождения известный российский футболист и тренер Игорь Шалимов. Ему исполняется 50 лет! «Спартак» поздравляет Игоря Михайловича с юбилеем и искренне желает крепкого здоровья, семейного счастья и успехов!» — говорится в сообщении красно-белых.



Шалимов является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 1986 по 1991 год. С московской командой он один раз стал чемпионом СССР. Также экс-игрок является обладателем Кубка УЕФА в составе миланского «Интера».

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