Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир продолжает восстановление после травмы голеностопа, полученного 1 декабря прошлого года в матче чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Daily Mail.



По информации источника, Уилширу может потребоваться хирургическое вмешательство. По самым оптимистичным прогнозам, 27-летний футболист вернётся в строй через 6—8 недель. Однако в английском клубе обеспокоены, что Уилшир может пропустить остаток сезона из-за травмы.



В нынешнем сезоне чемпионата Англии Уилшир сыграл всего пять матчей (четыре — в основном составе) и сделал одну голевую передачу. Английский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» минувшим летом из «Арсенала», воспитанником которого он является.

Насри: Уилшир был вундеркиндом, это же могу сказать о Ярмоленко и Чичарито