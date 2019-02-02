«Барселона» — «Валенсия»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоится матч 22-го тура испанской Примеры. Встретятся «Барселона» и «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Ассистентами главного судьи выступят Роберто Алонсо Фернандес и Хосе Мануэль Матиас Кабальеро. Резервным рефери на матч назначен Педро Эухенио Муньос Пьедра.



После 21 тура «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 49 очков. В свою очередь, «Валенсия» — на седьмом месте, на счету команды 29 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Валенсия» на «Чемпионате»

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