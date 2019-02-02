«Спартак» полетел на сбор в Турцию с Ребровым

Сегодня, 2 февраля, «Спартак» отправился в турецкий город Белек на третий сбор для подготовки к возобновлению сезона. Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в работе 30 футболистов, сообщает официальный сайт московской команды.



Из Москвы летят 30 игроков: вратари Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков и Педро Роша.



Защитник Самуэль Жиго, хавбек Фернандо и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции.

Стали известны соперники «Спартака» на сборе в Турции