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«Наполи» — «Сампдория»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

«Наполи» — «Сампдория»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Италия

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Сампдория». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Ассистентами главного судьи выступят Паскуале Де Мео и Сальваторе Лонго. Резервным рефери на матч назначен Ивано Пеццуто.

После 21 тура «Наполи» находится в зоне Лиги чемпионов, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 48 очков и уступая только «Ювентусу». В свою очередь, «Сампдория» — на шестом месте. На счету «блучеркьяти» 33 очка.

Прямая видеотрансляция матча «Наполи» — «Сампдория» на «Чемпионате»

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