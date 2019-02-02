«Наполи» — «Сампдория»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Сампдория». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Ассистентами главного судьи выступят Паскуале Де Мео и Сальваторе Лонго. Резервным рефери на матч назначен Ивано Пеццуто.



После 21 тура «Наполи» находится в зоне Лиги чемпионов, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 48 очков и уступая только «Ювентусу». В свою очередь, «Сампдория» — на шестом месте. На счету «блучеркьяти» 33 очка.



Прямая видеотрансляция матча «Наполи» — «Сампдория» на «Чемпионате»