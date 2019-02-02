Сарри может сменить Ди Франческо на посту главного тренера «Ромы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может сменит Эусебио Ди Франческо на посту наставника «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, 60-летний итальянский специалист может покинуть пост главного тренера «Челси» из-за ухудшения результатов лондонской команды. Напомним, в начале текущего сезона «Челси» находился в плотной борьбе за лидерство в чемпионате Англии, а позже результаты команды пошли на спад. В 24 турах «Челси» набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, 14 очков уступая лидеру соревнования, «Ливерпулю».



«Рома» заинтересована в услугах Сарри. Ожидается, что в ближайшее время нынешний наставник римлян Эусебио Ди Франческо будет отправлен в оставку. Накануне «Рома» вылетела из Кубка Италии, проиграв «Фиорентине» в матче 1/4 финала турнира со счётом 1:7.



Сарри стал главным тренером «Челси» летом 2018 года. Ранее итальянский специалист возглавлял «Наполи».

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