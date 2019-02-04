Голос Черданцева появится в голливудском блокбастере «Алита»

Скоро на экраны выйдет новый масштабный фантастический боевик от Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». В картине представлен новый вид спорта – моторбол, которым увлекается главная героиня Алита. Соревнования по моторболу в российской версии фильма комментирует популярный теле- и радиоведущий Георгий Черданцев.



«Признаюсь, что работа по дубляжу была не из лёгких. Знаю звучащий в англоязычной версии голос комментатора, известного по репортажам по боксу, его превзойти просто невозможно. Поэтому я понимал всю ту ответственность, которая возложена на меня. Честно, во время работы была колоссальная нагрузка на голос, я устал больше, чем за время ведения полуторачасового репортажа. Но я очень рад быть причастным к этому фильму. Видел только фрагменты и эпизоды, которые сам озвучивал, и это снято настолько круто, что хочется уже побыстрее посмотреть ленту целиком», — отметил Черданцев.

Действие фильма «Алита: Боевой ангел» происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приёмами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний. В российский прокат картину выпустит компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» 14 февраля.