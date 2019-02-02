Эмери: не думаю, что среди тренеров есть кто-то лучше Гвардиолы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери оценил работу коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в преддверии матча команд в 25-м туре английской Премьер-лиги.



«Анализировал многие команды и специалистов. Считаю, сложно найти лучшего тренера, чем Гвардиола. У него очень большая карьера. Мы начинали вместе: он — во второй команде «Барселоны», а я — в «Лорке» и «Альмерии». Я многому научился, наблюдая за его командой», — приводит слова Эмери Goal.com.



Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится завтра, 3 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Горожане» после 24 туров занимают второе место, имея в активе 56 очков. «Канониры» (47) — шестые.

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