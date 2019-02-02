Клопп ответил на критику за решение отпустить Клайна в аренду в «Борнмут»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о решении отпустить защитника Натаниэла Клайна в аренду в «Борнмут».



«Могу представить, что люди думают о решении отпустить Клайна, но я не думаю об этом. Когда трансфер осуществлялся, у нас были на это другие причины. Милнер был дисквалифицирован, Александер-Арнольд получил травму. Идеально ли это? Не думаю. Все принимают решение непосредственно в момент, когда это нужно сделать, и уже через некоторое время люди начинают оценивать его.



Хендерсон здорово сыграл на этой позиции. Мы все знаем, как хорош Клайн, но оказал ли он больше влияния на игру в плане атаки? Не знаю. Что касается обороны, я не увидел ни одной ошибки в исполнении Хендерсона», — цитирует Клоппа Goal.com.

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