Бакайоко: у нас с Гаттузо идеальные отношения, он замечательный человек

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат «Челси», рассказал об отношениях с главным тренером итальянской команды Дженнаро Гаттузо.



«Да, Гаттузо критиковал меня в начале сезона, и его слова были неприятны. Казалось, он исследует мою игру под микроскопом, и это давило. Никогда не обсуждал этого с тренером. Я знаю о своих сильных сторонах и что нужно улучшить. В моей карьере далеко не всё идёт здорово. Иногда сложно начинать в новом клубе. Так было в „Монако“, „Челси“. Не удивился, что история повторилась и в „Милане“. Но после адаптации многое изменилось.



Увидел, как Гаттузо любит своих игроков и старается сделать всё, чтобы им было комфортно работать. Это дар — уметь передавать свою любовь команде. Не скажу, что он был примером для подражания во время карьеры футболиста. Говорю это с большим уважением, ведь он выиграл Лигу чемпионов, а это моя мечта. Пожалуйста, не говорите ему!



Гаттузо — замечательный человек. Сначала у нас не всё шло гладко, приходилось лично беседовать каждый день. Сейчас в этом нет необходимости — понимаем друг друга с полувзгляда. У нас идеальные отношения», — приводит слова Бакайоко Corriere dello Sport.

Бакайоко: остаться в «Милане» — мечта, но у меня есть контракт с «Челси»